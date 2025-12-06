İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 ilimizde katliam gibi kazalar: Çok sayıda ölü var
Güncel

3 ilimizde katliam gibi kazalar: Çok sayıda ölü var

Ankara, Uşak ve Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 07:20 - Güncelleme:
3 ilimizde katliam gibi kazalar: Çok sayıda ölü var
ABONE OL

Başkentte otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan M.C, ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

UŞAK'TA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda Ümit Güneş (25) yönetimindeki 65 EV 148 plakalı otomobil, Huzurpark yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Daha sonra yan yola geçen otomobil, şarampole devrilip takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Musa Köse'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki A.K. (25), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Ümit Güneş, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAKARYA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde S.A. yönetimindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil, ışıklı kavşaktan karşıya geçmek isterken A.İ. yönetimindeki 54 ANY 645 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile M.K. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar A.İ. ve M.K, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.