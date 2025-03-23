İngiliz firmaya ait veri yönetim platformu DMP'yi pazarlamaya çalışan U.A. sistemi anlatırken vatandaşların kaç saat nerede kaldığını nerede yaşayıp nerede çalıştığına kadar sistem üzerinden göreceklerini söylüyor. U.A. "WIFI'ye girdiğinde o tanımlama ID, DNP'ye akıyor. U.A tüm internete hakim olacaklarını anlatarak şu ifadeleri kullanıyor: "Bunu bütün Türkiye'ye de yayabileceğiz, tüm Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz."

HEDEFİMİZ AK PARTİLİ SEÇMEN

Sistemin hedefinin Ekrem İmamoğlu'na sempati gösterebilecek AK Parti seçmeni olduğunu anlatan U.A. "O niş kitle de bizim hesaplarımıza göre 700-800 bine yakın tekil kullanıcı var 18 yaş üstü. Toplumsal algıyı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz." diyor. Sistem uygulamaya yerleştirilen kameralar ile vatandaşları izleyebiliyor U.A.:Dijital arka fonda bir reklam çıktı diyelim. İmamoğlu görseli var. Beşiktaş Meydanı'ndayız, kamera da koyuyoruz şimdi.Aslında bütün İstanbul'u görebiliyoruz." M.O. U.A.'nın anlattıklarını "Ben oraya inşaat ilanı veriyorum ama o siteye giren dataların da izini takip ediyorum" diyerek onaylıyor. S.T. ise "Oraya kamera koyuyor, casus gibi" diyor.

U.A. Super App ile İstanbulluların ulaşım ve diğer hizmetlerin hepsine ulaşacağını ve bu yolla büyük kitlelerin verilerine ulaşılabileceğini anlatarak "App zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti." diyor.U.A., DNP sahibi olduklarında 3-4 kat, belki 5-6 kat para kazanırız. Ama bu büyük sorun ortaya çıkarır" diyor. M.O. ise "Bu işe ticaret değil siyasal mesele olarak girdik" yanıtını veriyor.

BDDK'YA YUTTURDUK

U.A., konuşmalarında Akbank'a benzer bir uygulamayı yaptıklarını ve BDDK'yı atlattıklarını ise şöyle anlatıyor. "Akbank DNP'yi kurduk, BDDK hemen Akbank'a çöktü. Bayağı da bir görüşmeler falan yapıldı. BDDK' daki adamlar hiçbir şeyden anlamadığı için bir şekilde medya diye yutturduk, geçti. Ama BDDK bir anda şey oldu; " Ne oluyor? Bu kişisel veriler şey olur" diye. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza vereceklerdi."

BİG BROTHER SİSTEMİ

Sistem, İngiliz yazar George Orweel'ın ünlü 1984 romanında yer alan ve insanları denetlemek için sürekli izleyen, kayıt altına alan 'Big Brother" sistemini hatırlattı.

"İSTANBULLULARIN KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

Soruşturma dosyası kapsamında, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının, İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yaptığı anlatılan başsavcılığın sevk yazısında, "İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı olarak ele geçirildiği, bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediyenin iş ve ihalelerini maddi menfaatleri karşılığında kendileriyle irtibatlı iş adamlarına verdikleri, belediyeden alacağı olan kişilerin ödemesinin yapılması amacıyla kendilerinden 'komisyon' adı altında para talep edildiği" tespitlerine yer verildi.

Yazıda, dosyadaki vergi denetim ile MASAK raporlarına göre 2021 ile 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı anlatılarak, "Söz konusu bu ihalelere sadece kendilerine yakın kişilerin alınmasını sağladıkları, bu kişilerin dikkat çekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine de birçok şirket açarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'den yüksek bedelli işler aldıkları, bazı şirketlerin tek işlik olarak kurulduğu, sonrasında aktif ticari hayatının olmadığı, bazı şirketlerin ise sadece naylon fatura kesmek için kurulduğu ve bu belirtilen fiillerin hiyerarşik yapı içerisinde sürekli olarak 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' suçunun işlendiği tespit edilmiştir." denildi.