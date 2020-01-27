3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar

IHA 27.01.2020 11:21 - Güncelleme: 27.01.2020 11:21

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısına çıkan 2 kişi, sac çatı üzerinde uzun merdiven kullanarak binanın bacasını tamir etti. Yükseklik ve soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşayan tamirciler, sırayla merdivenin en üstüne çıkarak bacayı tamir etti. Tamircilerden biri tepede onarım yapmaya çalışırken, arkadaşı ise aşağıya kaymaması için oturup merdivene sırtını dayayarak ilginç ve tehlikeli bir destek verdi. Çatının eğimli olması nedeniyle merdivene sırayla destek veren tamirciler, zor dakikalar geçirdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda tamircilerin çabaları sonuç verdi. Baca tamir edilirken, yürekleri ağza getiren onarım sırasında hiç kimse zarar görmedi.