3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirmesi tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini tamamladıklarını söyledi
- AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini tamamladıklarını açıkladı.
Turhan, Kanal İstanbul'un da ÇED rapor onayını beklediklerini, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.
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