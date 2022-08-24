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3. kattaki balkondan düştü

Adana'da bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:52 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ramazan A. (30) merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, yakınına ait binanın 3. katındaki balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ramazan A'yı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ramazan A'nın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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