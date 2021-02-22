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Güncel

3 kişilik aileyi öldüren terör örgütü PKK'lı kişi hakkında soruşturma

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüpheliye PKK sempatizanı olduğu iddiasıyla soruşturma.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:42
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Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının öldürülmesiyle ilgili tutuklanan katil zanlısı hakkında terör örgütü PKK sempatizanı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Şerif B'nin, bazı teröristlerin mezarlarının başında fotoğraflarının olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca katil zanlısı hakkında terör örgütü sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (29), bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.

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