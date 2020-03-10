3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AA 10 Mart 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:08

Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanan zanlı Ü.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keskin Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında önceki gün Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.G'nin tabancayla rastgele ateş ettiği akrabalarından Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanmıştı.