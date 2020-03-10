İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1385
  • EURO
    6,9708
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    105673
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Güncel

3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde önceki gün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA10 Mart 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:08

Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanan zanlı Ü.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keskin Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında önceki gün Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.G'nin tabancayla rastgele ateş ettiği akrabalarından Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanmıştı.

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.