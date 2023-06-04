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Güncel

3 kritik koltuk boş kaldı! Gözler yeni atamalara çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında göreve başlayacak yeni kabine üyelerini duyururken 3 önemli koltuk boş kaldı.

4 Haziran 2023 Pazar 08:20 - Güncelleme:
3 kritik koltuk boş kaldı! Gözler yeni atamalara çevrildi
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Türkiye'nin 100. yılında görev alacak yeni kabine üyeleri açıkladı. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı.

Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.

  • kabine
  • Genelkurmay Başkanlığı

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