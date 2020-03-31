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Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA31 Mart 2020 Salı 16:21 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:21
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Trabzon Valiliği tarafından alınan kararla Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

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