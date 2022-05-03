Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında ortaya çıkan fikir akımlarından biri olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefelerinden birini teşkil etmiştir. Bu kapsamda 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları paylaşılıyor. Türkçülük ile İlgili Sözleri ve mesajları haberimizde derledik. Peki Türkçülük günü nedir? İşte 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI

Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır.

"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

Üç Mayıs kendi milli kültürümüzü çağdaş gelişmelerle yeniden yoğurma hareketidir.

İnsanlık aleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülkücüsü demektir.

Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

TÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ SÖZLER

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir (M. Kemal Atatürk)

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDIR?

Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında ortaya çıkan fikir akımlarından biri olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefelerinden birini teşkil etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkçülüğün önemli temsilcilerinden olan Ziya Gökalp için "Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir" ifadesini kullanmıştır.

Türkçülük Günü'nün ortaya çıkışı ise, Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşmasının ardından yaşanan gelişmeler sonucu olmuştur.

7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren dönemde, Türk siyasetinde önde gelen 23 isim Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılanmıştır.

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasında sonra Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Dava nedeniyle Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde toplandı.

Sonraki yıllarda yapılan toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başladı.