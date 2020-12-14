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3 metreyi bulan dev dalgalar önünde özçekim yaptılar

Antalya'da yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer yer 3 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

DHA14 Aralık 2020 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:28
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle yürüyüş yaparken kimi de dev dalgaları seyretmeyi tercih etti. Sahile inenler zaman zaman zor anlar yaşadı. Dev dalgalar önünde fotoğraf çekilenlerin ıslanmamak için koştukları görüldü.

SAHİL KAHVERENGİ OLDU

Yağışla birlikte Boğaçayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamurlu suyla denizin rengi kahverengiye büründü. Ailesiyle yağmura rağmen sahil bandında gelen Erol Uslu, "Hava bize göre çok güzel. Denizin kahverengi oluşunu seyrediyoruz. Beraber burada vakit geçiriyoruz" dedi.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI

2 gündür devam eden sağanak yağmur ve dev dalgalara rağmen Konyaaltı Sahili'nde bir vatandaş elinde detektörle kolye, yüzük, bilezik gibi altın takı ya da değerli madeni eşyalar aradı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hava almak için sahile geldiklerini belirten Dudu Uslu, "Hava almak ve denizi seyretmek için çıktık. Evde sıkılmıştık. Hem dev dalgaları hem de denizin kahverengiye bürünmesini her kış izlemeye geliyoruz. Bu sene de geldik. Burada ailemle fotoğraf da çekildim" diye konuştu.

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