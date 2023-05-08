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3 milyar liralık dolandırıcılık! 49 kişi tutuklandı

Sahte internet siteleri oluşturarak İzmir genelinde yüzlerce kişiyi oltalama yöntemiyle 3 milyar lira dolandırdıkları tespit edilen çeteye yönelik İzmir polisi tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda, ilk etapta adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 49'u tutuklandı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
3 milyar liralık dolandırıcılık! 49 kişi tutuklandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi oluşturup vatandaşları ağına düşüren ve oltalama yöntemiyle 450 kişiyi dolandıran şebekeyi çökertmeye yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin, İzmir'de toplu taşımada kullanılan "İzmirim Kart" ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında ücretli reklam vererek en üst sıraya taşınan sahte siteler oluşturdukları, bu siteler aracılığıyla oltalama maksatlı sahte (phishing) sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Düğmeye basan İzmir polisi, 4 Mayıs tarihinde 266 şüpheliyi yakalamaya yönelik İzmir merkezli 40 ilde hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Havadan polis helikopteri ve özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda toplam 192 şüpheli gözaltına alındı. Son yapılan aramalarla birlikte ise gözaltı sayısının 220'ye yükseldiği öğrenildi. Şüphelilerin, çeşitli illerde bulunan mağdurlardan elde edilen tutarların farklı şirket ve şahıs hesaplarına aktarılarak yaklaşık 3 milyar lira tutarında haksız kazanç sağladıkları, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

49 TUTUKLAMA

Operasyon çerçevesinde daha önce tutuklanan şüphelilerle birlikte emniyetteki işlemleri tamamlanan 85 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 49'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 12 şüpheli elektronik kepçe şartı ile ev hapsi, 17 şüpheli adli kontrol şartı ile mahkemeden, 7 şüpheli savcılıktan serbest kaldı.

Operasyonda hakkında yakalama kararı olan şüpheliler ile ilgili çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

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