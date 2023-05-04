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  • 3 milyar liralık para trafiği... 266 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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3 milyar liralık para trafiği... 266 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 40 ilde internet üzerinden 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
3 milyar liralık para trafiği... 266 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 40 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri ele geçirme veya yayma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

- 3 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin, internet arama sitelerinden "toplu ulaşım kartları", "telefon ve internet kartları", "fatura ödeme", "burs başvurusu" ve "vergi ödeme" gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurdukları belirlendi.

Arama motorlarına reklam veren şüphelilerin bu sahte siteleri üst sıralarda çıkarttığı ve bu sitelere tıklayarak kredi kartı bilgilerini giren vatandaşları, "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin dolandırdıkları paraların izini, farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına yatırarak ya da döviz alımı yaparak kaybettirmeye çalıştıkları belirtildi.

İzmir'de bu yöntemle 450 kişinin dolandırıldığının belirlendiği, şüphelilerin tespit edilen hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da öne sürüldü.

  • İzmir
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  • operasyon

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