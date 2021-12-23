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  • 3 milyon lira değerindeki 250 motosiklet alev alev yandı
Güncel

3 milyon lira değerindeki 250 motosiklet alev alev yandı

Antalya'da motosiklet bayisinde çıkan yangında yaklaşık 250 motosiklet yandı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 23:23 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:24
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Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde İsmet İlhan'a ait bir motosiklet bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 motosiklet kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 3 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedildi.

Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Apartman sakinlerinden Halil İbrahim Tutuş, koku gelmesiyle yangını fark ettiklerini söyledi. Bir anda büyüyen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini aktaran Tutuş, üst kattaki dairenin de etkilendiğini belirtti.

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