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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

IHA22 Nisan 2023 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek"

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