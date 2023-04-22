3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek"