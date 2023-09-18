3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Kararlılıkla sürdürülen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.... pic.twitter.com/K5NeiG8ieA