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3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Kararlılıkla sürdürülen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

  • PKK etkisiz hâle getirildi
  • Hakurk bölgesi
  • Pençe-Kilit bölgesi

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