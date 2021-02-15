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Güncel

3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 00:16 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:17
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.

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