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3 şüpheli çaldıkları motosiklet ile yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli çaldıkları motosiklet ile yakalanırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda da motor parçaları ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
3 şüpheli çaldıkları motosiklet ile yakalandı
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Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Didim ilçe merkezinden çaldıkları motosiklet ile Akbük Mahallesi'nde yakalanan; A.T., K.B. ve Y.V. isimli şahısların ilçe merkezinde bulunan ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1 motor, 2 motor iskeleti, 1 tabanca ve muhtelif motor parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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