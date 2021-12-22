İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2021 Çarşamba / 18 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4548
  • EURO
    14,1129
  • ALTIN
    717.458
  • BIST100
    1826.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu
Güncel

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK/KCK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:21
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.

Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 200'e ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.