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Güncel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Hakkari'de vuruldu! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 20:04 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:10
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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