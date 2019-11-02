16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Lice kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

'Beni ayakta tutan hep üçüncü hayalim oldu'

'Beni ayakta tutan hep üçüncü hayalim oldu'

Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

İnanılmaz olay! İtalya diyerek Büyükada'ya yolladılar!

İnanılmaz olay! İtalya diyerek Büyükada'ya yolladılar!

Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

İzmir Körfez bu hale geldi

İzmir Körfez bu hale geldi

15 bin lira maaş, Dubai'de ücretsiz konaklama... İşte başvuru şartları

15 bin lira maaş, Dubai'de ücretsiz konaklama... İşte başvuru şartları

Kıyıya vuranları yediler, ölümlerine neden oldu

Kıyıya vuranları yediler, ölümlerine neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Uykudan feragat ettiren lezzet... Ünü kentin sınırlarını aştı

Uykudan feragat ettiren lezzet... Ünü kentin sınırlarını aştı

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor

Sultan 2. Abdülhamid kullanmıştı... Koruma altına alındı

Sultan 2. Abdülhamid kullanmıştı... Koruma altına alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA