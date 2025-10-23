İSTANBUL 22°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
  • 3 ton altın hayali suya düştü! Günlerce süren kazı hüsranla sonuçlandı
Güncel

3 ton altın hayali suya düştü! Günlerce süren kazı hüsranla sonuçlandı

Artvin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle yapılan define kazısı, üç gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Define arayıcılarının umutla yürüttüğü kazıda beklenen 3 ton altına rastlanmadı.

23 Ekim 2025 Perşembe 15:55
3 ton altın hayali suya düştü! Günlerce süren kazı hüsranla sonuçlandı
Artvin Ardanuç'ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı.

Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak resmi define arama izni aldı. Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi.

Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı. Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

