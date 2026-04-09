3 ülkenin parlamentolar arası dostluk grupları Bakü'de

Azerbaycan Milli Meclisi'nde düzenlenen toplantıya, üç ülke parlamentolarındaki 6 dostluk grubunun başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantıda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve milletvekilleri yer aldı.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emiraslanov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek bu gelişimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rol oynadığını ifade etti.

Emiraslanov, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a verdiği desteğin halkın hafızasında kalıcı olduğunu vurguladı.

Şuşa Beyannamesi'nin dostluğu stratejik müttefikliğe dönüştürdüğünü kaydeden Emiraslanov, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ise KKTC'nin Doğu Akdeniz'de stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek bölgedeki gelişmelerin dost ve müttefik ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Öztürkler, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) bünyesinde tam üyelik statüsüne ulaşmasının önemine işaret etti.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Feyziyev de Azerbaycan Milli Meclisi'nin 125 üyesinin tamamının Türkiye ve KKTC dostluk gruplarında yer almak istediğini belirterek bunun iki ülkeye verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Feyziyev, Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu'nun iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Diğer Türk devletlerine de her zaman KKTC ile işbirliği yapma çağrısında bulunduklarını ve konuyu gündemde tuttuklarını vurgulayan Feyziyev, dünyadaki tüm Türklerin KKTC'nin tanınması için çalışmayı adeta görev olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım da eğitim, güvenlik, enerji ve kültür gibi alanlarda somut işbirliği konularının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirten Ayrım, Türkiye'nin istikrarsızlık üreten girişimlerin karşısında olduğunu vurguladı.

Ayrım, Kıbrıs meselesinin bölgesel istikrar açısından önemine dikkati çekerek Türkiye'nin KKTC'nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem de üç ülke arasındaki birlik ve beraberliğin güçlü bir mesaj verdiğini belirterek KKTC'ye yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Eroğlu Canaltay da KKTC'nin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar açısından önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Eroğlu Canaltay, Türkiye ve Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin hem bölgesel denge hem de Türk dünyası dayanışması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.