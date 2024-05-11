3. Uluslararası Helal Turizm Kongresi İzmir'de başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uluslararası Helal Turizm Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Helal Akreditasyon Kurumu ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen kongre, Seferihisar'daki Royal Teos Otel'de başladı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu kongrenin açılış töreninde konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Pamukçu, Müslüman dostu turizme yatırım ve istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mütedeyyinlerin inanç turizmi dışındaki turistik faaliyetlere giderek daha fazla katılım gösterdiğini, Türkiye'nin de sahip olduğu potansiyelle bu konuda ön planda yer aldığını kaydeden Pamukçu, küresel anlamda helal turizmin geliştirilmesi çalışmalarına da öncülük ettiklerini anlattı.

Pamukçu, üçüncü kez toplanan kongrede katılımcıların yeni deneyimler edineceğini belirterek, şöyle devam etti:



"40 ülke ve 300 katılımcımız var, 85 farklı sektörden gelmekteler. Gelişmekte olan bir sektör, dolayısıyla farklı sektörler ve paydaşlar arasında diyalog gerekiyor. Burada kamusal ve yerel kuruluşlar, mesleki örgütler, özel sektör kuruluşlar ve akademisyenleri görebiliyoruz. Hepsi özel bir rol oynuyor. Sonraki amacımız Uluslararası Müslüman Dostu Turizm Zirvesi'ni Türkiye liderliğinde organize etmek."

- "ÜLKEM ADINA GURUR KAYNAĞI"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Yusuf Gerçeker, ilkini 2017 yılında 13 ülke ve 123 katılımcı, ikincisini 20 ülke ve 200'e yakın katılımcıyla düzenledikleri kongreyi bu sene 40 ülke ve 300'e yakın katılımcıyla topladıklarını belirtti.

Dördüncü kongre için de başvuruları değerlendirmeye aldıklarını aktaran Gerçeker, "2017 yılında Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle Turizm Şurası düzenlendi. O şuraya helal turizm temsilcisi olarak katılmıştım. Çeşitli sektörlerden arkadaşlar vardı. Helal turizmin, turizm çeşitliliği, sürdürülebilir olup olmadığı sunumlarını yaptıktan sonra 'Turizmin helali mi olur, nasıl bir turizm çeşididir' şeklinde çok büyük tepkiler almıştık. Ancak çok şükür şu manzarayı gördükten sonra, 6 kıtadan 300'e yakın katılımcıyla bu işi ne kadar doğru bir şekilde gerçekleştirdiğimizi görüyorum. Bu hem benim hem derneğim hem de ülkem adına gurur kaynağı." diye konuştu.

- GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, konuşmasında Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekti.

Gazze'de bir katliam yaşandığını, bunu kınamanın bir insanlık görevi olduğunu aktaran Karakaş, şunları kaydetti:



"İnsan olmanın bir gereği olarak üzerimizde bir borç telakki ettiğimiz Gazze konusundaki duyarlılığımı ifade etmek istiyorum. Orada yaşanan drama duyarlı olmak, oradaki katliamlara, soykırıma karşı durmak bir insanlık borcudur. Buna karşı durmak için Gazzeli ya da Müslüman olmak gerekmez, insan olmak yeterlidir. Orada yaşanan katliamları kınıyor, bir an önce ateşkesin tesis edilmesini talep ediyoruz."

Karakaş, "helal turizmin" dünyada çok hızlı yükselen bir turizm çeşidi olduğunu, artan Müslüman nüfusun bunun önemini daha da artıracağını söyledi.

Kongreye gösterilen ilginin de bunu müjdelediğine işaret eden Karakaş, "Müslüman seyahat pazarı, birçok ülkenin pay almak için ciddi yatırımlar yaptığı stratejik bir turizm pazarı haline gelmiştir. Müslümanların turizme yönelik ilgisindeki büyük artış trendi, küresel turizmde otorite destinasyonları cezbetmektedir." dedi.

- "UFAK BİR KIVILCIMLA BAŞLADI"

MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, Müslüman dostu turizmin gelişmesi için 2 gün fikir alışverişinde bulunacaklarını belirterek, "8-10 sene önce Antalya şubemizden gelen ufak bir kıvılcım bugün burada 40 ülkenin temsilcisiyle organizasyon yapar hale geldi. Buradaki herkes bu konunun öznesi." ifadelerini kullandı.

İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, kongrenin helal endüstrinin geleceğini de şekillendireceğini, zorluklara karşı birlikte mücadele platformu oluşturacağını söyledi.

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, helal akreditasyonunda gelinen aşamayla ilgili bilgiler verdi.

- SEKTÖREL OTURUMLARDA DENEYİM PAYLAŞIMI

Açılış sonrası düzenlenen ilk gün oturumlarında sektörel temsilciler sunum yaptı. İngiltere'den Japonya'ya çok sayıda ülkeden helal turizm profesyonelinin gözlem ve deneyimlerini aktardığı sunumlarda gelecek hedefleri paylaşıldı.

Kongrenin yarın yapılacak oturumlarında ise akademisyenler sunumlarını gerçekleştirecek. 12 Mayıs'a kadar sürecek kongrede helal turizm hizmeti veren tesislerin sayılarının çoğaltılması ve niteliklerinin zenginleştirilmesi ile turist sayılarının artırılması için atılması gereken adımlar da ele alınacak.