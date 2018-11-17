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3. Uluslararası STK Fuarı başladı

İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası STK Fuarı başladı.

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Yenikapı Gösteri Merkezi'nde iki gün boyunca sürecek fuar ile ilgili konuşan İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, İslam dünyasının ihtiyacı olan birlik ve beraberliği bu tarz fuarlarla sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tip etkinliklerin artmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurt, "Biz özellikle şöyle tanımlıyoruz, önümüzde çok sorun vara ama tek çıkış noktamız var; birlik ve beraberlik. Bugün burada bütün ümmet bir araya geldi. Her geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin üstlenmiş olduğu liderlik misyonuna uygun bir şekilde, sivil toplum kuruluşlarının dünyanın dört bir tarafından buraya akın ederek, İslam dünyasındaki bu birlik ve beraberliği sergiledikleri, tecrübelerini paylaştıkları çok önemli ve stratejik bir buluşma. Bu ümmetin buna ihtiyacı var. İnşallah burada bütün arkadaşlarımız kendi tecrübelerini birbirleriyle paylaşacaklar ve biz inanıyoruz ki bu birlikten sürdürülebilir bir iş birliği çıkacak." diye konuştu.

İDSB'nin merkezi Türkiye'de olduğu için bu fuar faaliyetinin sadece Türkiye'de yapıldığını belirten Kurt, gelecek yıl Sudan'ın başkenti Hartum'da çok büyük bir Afrika Kongresi gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut ise TGTV'nin böyle bir fuarın yapılmasının ihtiyaç olarak gördüğü için üç yıl önce harekete geçtiğini belirterek, İDSB ile bu işi sağladıklarını söyledi.

Fuar sayesinde İslam dünyasında faaliyet gösteren STK'ların birbirleriyle kaynaştıklarını belirten Akbulut, "Her yıl daha geniş katılımlı bir fuar oluyor. Bu yılki fuara 40 ülkeden 175 STK katılım sağlıyor. Bu katılım, STK'lar arası görüş, fikir ve tecrübe alışverişi sağlayacağı için çok önemli. Birbirlerindeki eksiklikleri görerek, güzel örnekleri de baz alarak gelişmelerini sağlayacaktır bu fuar." ifadelerini kullandı.

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