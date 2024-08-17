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Güncel

3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, aracını bırakıp kaçtı

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, aracını bırakıp kaçtı
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Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi'nde ilerleyen 34 HUR 442 plakalı otomobil, aniden yola çıkan F.I. (3) isimli çocuğa çarptı. Aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamalarının ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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