İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3585
  • EURO
    18,3603
  • ALTIN
    1023.58
  • BIST100
    2574.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yatağı alev aldı
Güncel

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yatağı alev aldı

Arnavutköy'de evinde çakmakla oyun oynarken yatağı yakan 3 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin oyun oynayarak sakinleştirdiği küçük çocuk, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokakta dün saat 15.45 sıralarında 5 katlı bir binanın 2 katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yatak odasında oyun oynayan 3 yaşındaki Hamza Ali Kalafat, çakmakla oyun oynadığı sırada yatağı tutuşturdu.

Panikleyen annesi çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü. Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi.

İtfaiyecilerin telsiz, el feneri, kask gibi malzemeleri ile oynayan çocuğu da sağlık kontrolleri yapılması için ambulansa itfaiye personeli teslim etti. Ambulansta müdahalesi yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonrasında ailesine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.