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Güncel

3 yaşındaki kızın kulağından canlı olarak çıkartıldı! Tam 23 tane

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki kızın kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 08:06 - Güncelleme:
3 yaşındaki kızın kulağından canlı olarak çıkartıldı! Tam 23 tane
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Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kızın kulağında 23 adet canlı kurtçuk tespit edildi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunun dış kulak yolunda mikroskop eşliğinde tespit edilen 23 adet kurtçuk, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz tarafından yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı. Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibi sağlanan 3 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz, " Hastanemize 3 yaşındaki çocuk hastanın polikliniğimize dış kulak yolunda hareket eden kurtçukların görülmesi üzerine babası tarafından getirildi. Mikroskop eşliğinde dış kulak yolunda 23 adet canlı kurtçuk çıkarttık. Dış kulak yolunu yıkadıktan sonra Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibini yapmaktayız. Hastamız biraz geç getirilmişti. Hastamızın şuan sağlık durumu iyi ve 2 günde bir yakın takibini sağlıyoruz. Bu kurtçuk hastalığına "miyazis hastalığı" demekteyiz. Özellikler zihinsel engelli bireylerde ve çocuklarda görülür ve kırsal kesimde yaşayanlarda sıklıkla görülür" dedi.

  • kurtçuk
  • operasyon
  • kulak

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