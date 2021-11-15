İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0063
  • EURO
    11,4671
  • ALTIN
    598.754
  • BIST100
    1703.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 yaşındaki Müslüme'yi arama çalışmaları sürüyor
Güncel

3 yaşındaki Müslüme'yi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:19
ABONE OL

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin, 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

AKUT ekiplerince, kayıp kız çocuğu Müslüme'ye ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede termal kamerayla arama yapılıyor. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.