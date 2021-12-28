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  • 3 yaşındaki Nevraz, okul servisin altında kalıp, hayatını kaybetti
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3 yaşındaki Nevraz, okul servisin altında kalıp, hayatını kaybetti

Antalya'da Suriyeli ailenin kızı Nevraz Abdullah (3), okul servisi altında kaldı. Ağır yaralanan Nevraz, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA28 Aralık 2021 Salı 16:17 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 16:17
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi. Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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