22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 yaşındaki Nurcan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir hafta önce oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kars ve Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da katkı sağlıyor.

Çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen deredeki çalışmalar çerçevesinde ekipler, bugün de Güllüce köyünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağında aramalarına devam ediyor.

OLAY

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabısı ise 15 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuştu.

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk askeri YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

Türk askeri YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

"Satış gelirlerimiz dış pazarda yüzde 20 oranında artış gösterdi"

'Satış gelirlerimiz dış pazarda yüzde 20 oranında artış gösterdi'

"Türklerden destek bekliyorum"

'Türklerden destek bekliyorum'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabirine hakaret etti, adliyeye getirildi

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabirine hakaret etti, adliyeye getirildi

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

'ABD kıymetimizi anladı'

'ABD kıymetimizi anladı'

DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar sınıra ulaştırmış

DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar sınıra ulaştırmış
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

322 metrede nefes kesen çalışma

322 metrede nefes kesen çalışma

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA