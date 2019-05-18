3 yaşındaki Nurcan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kars ve Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da katkı sağlıyor.

Çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen deredeki çalışmalar çerçevesinde ekipler, bugün de Güllüce köyünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağında aramalarına devam ediyor.

OLAY

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabısı ise 15 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuştu.