26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7089
  • 6,4076
  • 258.588
  • 98028.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Manisa'da cinayet işlediği iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlı İzmir'de yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan K.T'nin (56) Doğançay Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK demeye dilleri varmadı

PKK demeye dilleri varmadı

Kız öğrenci yurdunda ortalık karıştı... Baygınlık geçirdiler

Kız öğrenci yurdunda ortalık karıştı... Baygınlık geçirdiler

Koreli turistler rotayı Türkiye’ye çevirdi

Koreli turistler rotayı Türkiye’ye çevirdi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Batı FETÖ’ye kucak açtı

Batı FETÖ’ye kucak açtı

İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

NASA’daki gururumuz ‘kara delikleri’ anlattı 

NASA’daki gururumuz ‘kara delikleri’ anlattı 

Borsada ikinci yarı için beklenti pozitif

Borsada ikinci yarı için beklenti pozitif
 

POPÜLER HABERLER

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA