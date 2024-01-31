3 yıldır aranan FETÖ firarisi eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıldır aranan eski polis memuru yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.K'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.



BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Üç yıldır aranan eski polis memuru ekiplerce yakalandı. M.K'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yaptığı fişlemelerde "örgüte en üst derecede sadakatle bağlı" olarak kodlandığı tespit edildi.

M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.