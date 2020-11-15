15 Kasım 2020 Pazar 09:03 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 09:03

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde kodlanan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, sahte kimlikle Ankara'da yakalandı. Sezer, örgüt liderinin konutunda güvenlik açığı bulunduğu için Pensilvanya'ya gönderilecek isimler arasındaydı. FETÖ firarilerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 3 yıldır aranan Sezer'in Çankaya'da saklandığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında Sezer, Ata Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Sezer'in üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

EN ÜST SEVİYEDE

Sabah'ın haberine göre; Meslekten ihracı öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığı'nda başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığı'nda 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in, aynı zamanda FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. "A5" kategorisinde kodlanan Sezer, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde de usulsüz dinleme soruşturmalarında ceza aldı.

PENSİLVANYA'YA KAÇIRILACAKTI

2015'te FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'ndeki Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılmasıyla ilgili protesto gösterilerine katılan Sezer'in örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıktı. Sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sezer'in kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyelerine üzerlerindeki mal varlıklarını kaçırmak adına üçüncü şahıslara devretmelerine ilişkin yönlendirme yaptığı ortaya çıktı.