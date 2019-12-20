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Güncel

3 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA20.12.2019  13:30 - Güncelleme: 20.12.2019  13:30
Gaziantep’te 3 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasında, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın kayıp Mehmet Muharrem Elbay dosyasını araştırırken ortaya çıkan delilleri ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğmeye bastı. Bir numaralı şüpheli İmam C.E. gözaltına alındı. C.E. ile birlikte; “Mehmet Muharrem Elbay’ı ağabeyim öldürdü. Bu yüzden kocamı bıçakladı” diyen kız kardeşi Z.E. de emniyet tarafından gözaltına alındı. Ardından adliyeye götürülen şüpheliler savcı karşısına çıkarıldı.
 
Gaziantep’ten canlı yayınla programını açan Müge Anlı, C.E. ve Z.E.’nin adliyeye götürüldüğünü aktardı. Anlı; “3 yıldır beklediğimiz dosyanın sonuna geldik. Tüm Türkiye’nin beklediği görüntü buydu. C.E.’nin kayınbiraderi E., cinayeti itiraf etti” açıklamasını yaptı.

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