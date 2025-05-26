Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılında Marmara Denizi'nde başlayan müsilaj krizi sonrası harekete geçerek 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlamış ve Müsilaj Bilim Kurulu'nu oluşturmuştu. Geçen 4 yıllık süreçte eylem planının 20 maddesi başarıyla tamamlandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER SÖZÜNÜ TUTMADI

Ancak CHP'li belediyelerin taahhüt ettiği biyolojik atık su arıtma tesislerinin kurulumunu birçoğu yerine getirmedi. 10 Haziran 2022 tarihinde Çevre Kanunu'nda düzenlemeye giden bakanlık, söz konusu 7 ilde 3 yıl içinde ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin kurulmasını zorunlu hale getirmişti.

YALNIZCA 42'SİNİN ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bu kapsamda CHP'li belediyeler bakanlığa, 169 tesis için projeler sunuldu ve tamamlanacağına dair taahhütler verildi. 2025 yılı ocak ayı itibarıyla ise bu projelerin yalnızca 42'sinde çalışmalar tamamlandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN 3 YILLIK SÜRESİ DOLDU

Bakanlık yerel yönetimlere uyarı yazısı gösterdi. Bakanlık, CHP'li belediyelere gönderdiği yazısında kendilerine tanınan 3 yıllık sürenin bitmek üzere olduğunu vurgulayıp, geriye kalan projelerin bir önce hayata geçirilmesini talep etti. Ancak CHP'li belediyelerin o tarihten bu yana yine elle tutulur bir adım atmadığı öğrenildi.

GÜNÜBİRLİK EĞLENECELERE MİLYONLAR HARCANIYOR

Konserler ve festivaller gibi günübirlik etkinlikler için milyonlarca lira harcayan CHP'li belediyelerin, arıtma tesislerinin bir türlü kurulmamasına ilişkin savunmaları da ortaya çıktı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SADIK KALDI

Sabah'ın haberine göre belediye yetkilileri, bakanlık temsilcileriyle yaptıkları toplantılarda sık sık "finansman yetersizliğini" mazeret olarak ön plana çıkardı. Öte yandan AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ise attığı somut adımlarla diğer yerel yönetimlerden pozitif ayrıştığı ve eylem planına büyük oranda sadık kaldığı bildirildi.

HAZİRAN AYINDA AĞIR YAPTIRIMLARA MARUZ KALABİLİRLER

Kendilerine tanınan 3 yıllık süre zarfında ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmayan belediyeler, haziran ayından itibaren ağır yaptırımlara maruz kalabilecek.

"VAZİFELERİNİ YAPMIYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaptığı konuşmada belediyelerin bu konudaki pasif tutumunu eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince gerçekleştirmiyorlar. Vakit çok geç olmadan doğamıza verdikleri sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek zaman kalmadı." ifadelerini kullandı.