30 Ağustos coşkusu KAYSERmall Outlet’de Tuğçe Kandemir’le yaşandı
Sesi ve kendine has yorumunun yanı sıra sempatik kişiliğiyle kısa sürede hayran kitlesini artıran Türk Pop Müziğinin en çok dinlenen isimlerinden, Tuğçe Kandemir , 30 Ağustos Cuma günü saat 17.00’da KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi‘nde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Bu benim öyküm” adlı şarkısıyla tıklanma rekorları kırıp, müzik severlerin beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, seslendireceği duygu yüklü şarkılarıyla Kayserili sevenlerinin duygularına tercüman oldu.
“Gülü Soldurmam”, “Yanlış” ve “Yağmur” gibi birbirinden güzel eserleriyle sevenlerinin gönlünde yer edinen Tuğçe Kandemir, buğulu sesiyle sevenlerinin kalbine dokundu ve bayram çoşkusu yaşattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.