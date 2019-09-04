30 Ağustos coşkusu KAYSERmall Outlet’de Tuğçe Kandemir’le yaşandı

Bu benim öyküm” adlı şarkısıyla tıklanma rekorları kırıp, müzik severlerin beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, seslendireceği duygu yüklü şarkılarıyla Kayserili sevenlerinin duygularına tercüman oldu.

“Gülü Soldurmam”, “Yanlış” ve “Yağmur” gibi birbirinden güzel eserleriyle sevenlerinin gönlünde yer edinen Tuğçe Kandemir, buğulu sesiyle sevenlerinin kalbine dokundu ve bayram çoşkusu yaşattı.