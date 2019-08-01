30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar açık mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Türk ordusunun işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruz'u başlatmış ve Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. 30 Ağustos hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı sırasında ordularımız işgalci güçlere son darbeyi vurmak için harekete geçti ve TBMM'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi verdi. Bundan sonra taarruz hazırlıkları gizlice sürdürüldü ve 26'sını 27'sine bağlayan gece Büyük Taarruz Afyon'da başladı. Dumlupınar Meydan Muharebesi ile düşman birliklerinin imha edilmesinin ardından bu taarruz zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos 1924 tarihinde ise Dumlupınar'ın Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla yapılan kutlamalarda Atatürk, milli ruhun canlı tutulmasının önemine vurgu yapmış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile birlikte beraber attı.

1926 yılından itibaren ise bu bayram Zafer Bayramı adı ile kutlanmaya başladı. 1 Nisan 1926’da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtilir.