Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Mazisiyle irtibatı kopmuş kökler geleceğe güvenle yürüyemez.

İnancından mezhebinden meşrebinden siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan kucaklayıcı anlayışlar çalışmaya karlılıkla devam edeceğiz.

Kahraman askerlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. İstiklal harbimizin tüm kahramanlarını şükranla minnetle ve rahmetle anıyorum.

Malazgirt'teki ilk akımlardan bugüne istikbal istikbalimiz için can siparane mücadele eden tüm şehitlerimizi yad ediyorum.