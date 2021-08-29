29 Ağustos 2021 Pazar 14:45 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 14:45

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Bayramda dışarı çıkacak olan vatandaşlar; metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüs gibi ulaşım araçlarını kullanacak. Peki 30 Ağustos'ta otobüsler, metro ve vapurlar ücretsiz mi? 30 Ağustos 2021 İstanbul'da ulaşım bedava mı? İşte İBB'nin 30 Ağustos'ta toplu ulaşım seferlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili açıklaması..

30 AĞUSTOS 2021 İSTANBUL'DA ULAŞIM BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar Metrobüs ve tüm İETT araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı'nda Uygulanacak Sefer Saatleri Hakkında yaptığı açıklama:

"Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs ve tüm İETT araçları, Cumartesi sefer saatlerine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz."

Not: İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Not: İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS, VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin denetimindeki ulaşım araçları, 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı'nda bedava hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz geçiş yolculuk yapabilecek.

Ücretsiz toplu taşıma kullanımları, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

İBB'nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.