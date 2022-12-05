''30 bin yazılımcı göç etti'' iddiasına cevap

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul Kongre Merkezi'nde İnsan Kaynakları Forumu düzenlendi. Foruma Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Kubanıçbek Ömüraliyev, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de katıldı. Açılış programı, tanıtım filmi ve Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu'nun musiki dinletisi ile başladı. Açılış konuşmalarını ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Kubanıçbek Ömüraliyev ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu. Panellerle devam eden forum 6 Aralık'a kadar devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZILI MESAJ YAYINLADI

Forumda okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şöyle: "İnsan kaynakları camiasının değerli temsilcileri, kamu ve özel sektörümüzün kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun başarılı geçmesini Rabbim'den niyaz diyorum. Foruma katılmak üzere ülkemize teşrif eden tüm misafirlerimize, kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbulumuza 'hoş geldiniz' diyorum. Türkiye olarak, fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü, kamu ve özel sektörümüzde yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımları ile dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla, bu yönde çok ciddi mesafe kat ettik. Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılamadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ülkemiz insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında, kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirdik. Vatandaşlarımızın becerilerini ve yetkinliklerini çok daha ileriye taşıyacak, kuşatıcı ve erişilebilir insan kaynağı modelini ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, bu modelin etkinliğini artırmayı, eksiklerini gidererek her açıdan tekemmül ettirmeyi hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren Forumun, uluslararası düzeyde tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan vererek, bizlere bu çabalarımızda katkı sunacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize ve Foruma destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

"KOBİLERİN KURUMSALLAŞMASINDA SIKINTI YAŞANIYOR"

Konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay "Genç nüfusuz ve ciddi bir yetenek kapasitesi var. Genç yeteneklere sahip olmamıza rağmen ve bunlara ülkenin her yerinde üniversite imkanı sağlamış olmamıza rağmen, insan kaynakları alanında yeterince profesyonelimiz yok. İnsan kaynakları ile uğraşan profesyonellerimizin olmaması, KOBİ'lerin kurumsallaşmalarında sorun yaşanıyor. Bu ülkemize özgü bir sorun değildir" dedi.

"MEDYAYA YANSIYAN 30 BİN YAZILIMCI GÖÇ ETTİ HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Doç. Dr. Salim Atay gençlerin geleceğe bakışını bazen olumsuz etkileyecek sorumsuz açıklamalar olabildiğini ifade ederek, "Bunlardan biri medyaya yansıyan '30 bin yazılımcının Türkiye'den göç ettiği' yönünde bir haberdi. Şunu söylemek isterim, biz İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu alandaki her türlü veriye sahibiz ve bu yetenek hareketliliğini izliyoruz. Dünya tarihi boyunca yetenekler farklı kültürlere gidip oralardan farklı şeyler öğrenme yoluna gitmişlerdir, bu normaldir. Kovid nedeniyle iki sektörde hareketlilik oldu, bunlardan biri sağlık sektörü bir diğeri de doğan dijital pazar nedeniyle global şirketler çok sayıda yazılımcı ihraç etme yoluna gittiler. Medyaya yansıyan rakamların gerçekle alakası yoktur, iddiası olan iddiasını ispatlamak durumundadır" dedi.