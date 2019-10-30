30 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması 30 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş dizisinin tekrarı, Show Tv'de Yol Arkadaşım, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde; Sen Anlat Karadeniz ikinci sırada, Benim Adım Melek üçüncü sırada ve Afili Aşk dördüncü sırada yerini aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?