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30 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması

30 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş dizisinin tekrarı, Show Tv'de Yol Arkadaşım, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde; Sen Anlat Karadeniz ikinci sırada, Benim Adım Melek üçüncü sırada ve Afili Aşk dördüncü sırada yerini aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?

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30 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kurşun reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş dizisinin tekrarı, Show Tv'de Yol Arkadaşım, Fox Tv'de Kurşun ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Geçen hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde; Sen Anlat Karadeniz ikinci sırada, Benim Adım Melek üçüncü sıradaydı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? 
 
30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
30 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
23 EKİM REYTİNG SONUÇLARI  
 
TOTAL 

 
AB
 

 
ABC

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

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