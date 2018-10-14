30 fidan kovası ve sera filesi çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. kendisine ait 30 fidan kovası ve sera filesini apartmanının otoparkına bıraktı. Bir süre sonra malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden Ramazan S., güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde hırsızlık olayını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 tekerli elektrikli araçla fidan kovalarını ve sera malzemelerini çalan Aldulgani Ö.'yü yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, "Geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Malzemeleri çöp sanarak aldım" derken, basın mensuplarını karşısında görünce de "Ne var sanki bir kova çaldık" diye tepki gösterdi.