3 Ekim 2025 Cuma
Güncel

30 ilde FETÖ'ye darbe! Çok sayıda gözaltı var

30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarda; 91 şüpheli yakalandı. 64'ü tutuklandı.

3 Ekim 2025 Cuma 07:40
30 ilde FETÖ'ye darbe! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını ve 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat olmak üzere 30 ilde son 2 haftada FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 91 şüpheli yakalandı, 64'ü tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

