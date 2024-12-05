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30 ilde teröre dev operasyon! Çok sayıda örgüt mensubu yakalandı

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-28' operasyonlarında; 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

5 Aralık 2024 Perşembe 07:55 - Güncelleme:
30 ilde teröre dev operasyon! Çok sayıda örgüt mensubu yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında; 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

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