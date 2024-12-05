İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında; 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında;



��147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗️



40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütünü,... pic.twitter.com/2Xqkqory3I