CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Savcılık, Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, boşanma sürecinde eşi Zeynep Kerimoğlu için iş insanı Yusuf Y.'ye 30 milyon liralık dubleks ev aldırdığı tespit edildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE RÜŞVET OPERASYONU

Yolsuzlukla çalkalanan CHP'li belediyelere Antalya, Adana ve Adıyaman da eklendi. Dün sabah Antalya ve Adana Büyükşehir belediyeleri ile Adıyaman Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "rüşvet", Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

İKİ AYRI RÜŞVETE BELGELİ KANIT

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, İstanbul'daki bir dosyada tutuklu yargılanıp tahliye edilen iş insanı Yusuf Y.'nin verdiği ifadeler ve sunduğu belgeler doğrultusunda iki ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut deliller üzerine gözaltına alındı.

* İddialara göre, 2024 yerel seçimlerinden önce Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile Yusuf Y. arasındaki görüşmede, seçim kampanyası için 25 milyon TL istendi. Bu meblağın karşılanamaması üzerine Muhittin Böcek'in seçim çalışması kapsamında araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura kesilip ödemesinin Yusuf Y.'nin şirketleri üzerinden yapıldığı öne sürüldü. Firma yetkilileri de bunu doğruladı.

* Soruşturmadaki ikinci suçlama ise Şubat 2025'te Mustafa Gökhan Böcek'in boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına "Özpınarlar" isimli firmadan 30 milyon TL değerinde ev alınması. Konut bedeli Yusuf Y. tarafından üç parça halinde ödendi. Dosyada buna ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanları yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlendi.

NİKAH ŞAHİTLERİ KILIÇDAROĞLU'YDU

Gökhan ve Zeynep çiftinin 20 Mayıs 2022'deki düğününde nikah şahitleri dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Böcek çifti, ihanet sebebiyle nikahtan kısa süre sonra yollarını ayırdı. Kamuoyu, Kerimoğlu isminden aldatıldığı gerekçesiyle istediği rekor tazminatla haberdar oldu. Böcek, bu süreçte gelininin kendisine gönderdiği "Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız. Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği filan yok" yazılı sitem dolu mesajı yanlışlıkla WhatsApp durumundan yayınlayınca gündeme oturmuştu.

ZEYNEP KERİMOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Emniyet ve savcılık işlemlerinin adından mahkemeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

CHP'li belediyelere yeni operasyon dalgası: Muhittin Böcek'e tutuklama talebi

Muhittin Böcek tutuklandı

Operasyonu başlatan ifade