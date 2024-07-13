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30 saat geride kaldı! Kağıt fabrikasındaki yangın söndürülemeye çalışılıyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:26 - Güncelleme:
30 saat geride kaldı! Kağıt fabrikasındaki yangın söndürülemeye çalışılıyor
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Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangında 30 saat geride kaldı.

Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor.

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.

Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

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