30 ülkeden yüksek yargıç 'yargıda şeffaflığı' tartışacak

Dünya yüksek mahkemeleri, Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde, yargıda şeffaflığı ele alacak.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtayın ev sahipliğinde düzenlenecek "4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi"nde, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanı ve uluslararası uzmanlar buluşacak.

İstanbul'da 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirvede, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa düzenlenecek zirveye, 5 kıtadan yüksek mahkeme başkanları, uluslararası uzmanlar ile Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılacak.

"Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında yürütülen faaliyetlerle etik ve şeffaflık konularında önemli reformları gerçekleştiren Yargıtay, yargıda şeffaflığın geliştirilmesi konusunda uluslararası alanda da öncü bir rol üstleniyor.

Uluslararası alanda yargıda şeffaflık konusunda bir ilk olma özelliği taşıyan İstanbul Bildirgesi'nin en somut ve iyi uygulama örneklerini Türkiye'de gerçekleştiren Yargıtay, bildirgenin uluslararası alanda da tanınması için yoğun çaba göstererek, evrensel hukuk kültürüne katkı sağlıyor.

"Yargı yaptıklarının ve yapamadıklarının hesabını verebilmeli"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yargı sisteminde dürüstlük ve şeffaflığın sağlanması, topluma karşı hesap verebilirlik ve profesyonelliğin güçlendirilmesinin tüm yargı mensuplarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğun sadece Türkiye sınırları içinde olmadığını, uluslararası alanda da adaletin doğru yönetilmesi amacıyla tüm yüksek mahkeme başkanları ve uluslararası kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Cirit, bu nedenle, 5 kıta ve 30 ülkeden çok değerli yüksek hakim ve hukukçularla toplanacaklarını bildirdi.

Yargıda dürüstlük ve şeffaflığın sağlanmasında asli sorumluluğun yargı organlarına ait olduğuna dikkati çeken Cirit, evrensel hukuk ilkelerinin, hakimlere böyle bir sorumluluk yüklediğini, Yargıtayın da bu nedenle inisiyatif aldığını kaydetti.

Yargıda şeffaflığın en geniş anlamda uygulanması gerektiğine işaret eden Cirit, "Mahkemeler istihbarat örgütü değildir. Küçüğün, suç mağdurlarının ve kişisel verilerin korunmasını gerektiren durumlar dışında, yargı organının tüm faaliyetleri şeffaf ve topluma karşı hesap verebilir olmalıdır. Yargı yaptıklarının da yapamadıklarının da hesabını topluma karşı verebilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaflığın sağlanması için gerekli mekanizmaların kurulması, yasal ve ikincil mevzuat ile diğer tedbirleri, İstanbul Bildirgesi kapsamında düzenlenecek zirvede ele alacakların anlatan Cirit, "Birbirinden değerli ve yetkin yüksek hakimlerle ve hukukçularla yapacağımız bu çalışmada evrensel hukuk kültürüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Zirvenin sonuçlarının Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde adalet yönetimine ilişkin politikaları şeffaflık yönünde geliştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.