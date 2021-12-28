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30 yaşındaki adam iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Antalya'da sebze ve meyve ticareti ile uğraşan Afer Ergün (30), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ergün'ün aynı gün telefonda çek nedeniyle tartıştığı, saldırının bu olaydan sonra meydana geldiği belirtildi.

DHA28 Aralık 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 10:58
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Kepez ilçesinde dün gece telefonda çek yüzünden tartışan Afer Ergün, ardından Z.K. ile iş yerine gitti. Burada araçtan inen Afer Ergün'e bir kişi tabanca ile ateş edip, kaçtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ergün, kanlar içinde yere yığıldı. Z.K., yakındaki hastaneye gidip, yardım istedi. Gelen ambulansa alınan Afer Ergün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'KORKUDAN ARAÇTAN İNEMEDİM'

Polisin ifadesine başvurduğu Z.K., "Afer Ergün ile gün boyu beraberdik. Serik'e gitmiştik. Gece dönerken Afer, telefonda çek yüzünden biriyle tartıştı. Daha sonra Antalya'ya gelip, iş yerine gitti. Afer araçtan indiği sırada bir kişi, tabancayla birçok kez ateş etti. Korkudan araçtan inemedim. Daha sonra yakındaki bir hastaneye gidip, yardım istedim" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Afer Ergün'ün cenazesinin, otopsinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtildi.

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