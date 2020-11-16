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30 yıl önce terk edilmişti... Sular çekilince ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki suyun azalmasının ardından yaklaşık 30 yıl önce terk edilen köyün kalıntıları ortaya çıktı. Taş yapılar ve evler drone ile görüntülendi. Esrarengiz bir görüntü oluşturan baraj görenleri geçmişe götürdü.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltıldı. Ortaya çıkan göç sonunda köyde yaşayanlar bölgeyi terk etti.

Köylerinden ayrılan vatandaşların ev ve arazileri barajın suları altında kaldı.

Kahramanmaraş’ta yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık sonrası baraj göleti içinde yer alan köy ve köydeki kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ev, duvar ve çeşitli taş yapılardan oluşan ve gün yüzüne çıkan kalıntılar drone ile görüntülendi.

Esrarengiz bir görüntü oluşturan baraj görenleri geçmişe götürdü.

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